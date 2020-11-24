紅軍殘陣破城寫隊史 主場跨季64場不敗 高普讚勇不可當

祖達英超連續4場建功

比比領紅廠兵悶和列斯

利物浦昨仗有多達8名球員缺陣，但面對聯賽前列的李斯特城，主場出擊仍佔優，先在21分鐘藉對方守將莊尼伊雲斯誤擺烏龍領先，迪亞高祖達頭槌再下一城，助紅軍半場領先2：0，並成隊史首個球員出戰頭4場頂級聯賽主場賽事都有入球。另一鋒將羅拔圖法明奴下半場兩度中柱不入，並在77分鐘補射一球，皮球差不多完全過白界線，被判未完全過白界不入，惟他仍在完場前4分鐘埋齋，助大勝3：0。紅軍上次聯賽主場落敗，已是2017年4月底1：2不敵水晶宮，高普賽後非常滿意：「球員面對強敵踢出難以置信表現，狀態銳不可當。」

利物浦縱昨再添傷兵，中場拿比基達於下半場初段退下火線。但高普確認，主將穆罕默德沙拿最新的新冠病毒檢測終轉陰性，日內可歸隊復操，有望趕及明日歐聯D組主場對阿特蘭大上陣。

另邊廂，阿仙奴在尼高拉斯比比下半場頭頂對手領紅被逐，10人應戰作客0：0悶和列斯聯。兵工廠聯賽9場僅入9球，是隊史34年來聯賽同期入球最少。