PSG生死戰誓碎錫 人腳不整 尼馬復出領軍冀正名

巴黎聖日耳門vs. RB萊比錫

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明晨04：00直播

新冠病毒疫情肆虐全球，歐洲豪門球隊亦不能獨善其身。去季歐聯亞軍PSG，在法甲首兩戰連敗後才喘定，其後錄得八連捷，現暫列聯賽榜首，惟日前作客反負摩納哥2：3，被次席里爾追至落後兩分。而球隊於上輪歐聯以1：2不敵RB萊比錫，導致3戰僅得3分名列第3，少曼聯及萊比錫3分，可謂腹背受敵，惟傷癒的巴西籍球星尼馬料成及時雨。

曼聯誓雪恥 迪基亞料復任正選

尼馬上月尾因鼠蹊受傷，無緣代表巴西隊參戰世界盃南美洲區外圍賽，至對摩納哥時後備上陣30分鐘，賽後教練杜曹肯定這名28歲前鋒將可在明晨之戰掛帥。與尼馬在2013至17年間，在巴塞隆拿合作的新兵同胞中場拉芬拿艾簡達拿說：「比起效力巴塞隆拿時，他成熟了很多。他是世界級的，是當今其中一個最佳球員。能與他並肩作戰是榮耀。」

惟尼馬今季在歐聯和法甲擔正5次，PSG僅獲3勝2負，稍有表現的是聯賽大勝昂熱時梅開二度和獻出助攻，以及大破迪安中兩度助攻，但在主場負馬賽中領紅，加上隊友中場伊祖沙古爾及守將派斯奴甘佩比此役停賽，另有鋒將莫路伊卡迪和中場達斯拿等4名傷兵，使有韓國隊前鋒黃喜燦因染疫缺陣的萊比錫或有力一戰。同組曼聯上仗作客爆冷以1：2負巴沙克舒希，今仗據報會由迪基亞取代甸恩軒達臣把關，中場保羅普巴、麥湯米尼、雲迪碧克及前鋒格連活特則可復出。

巴塞征基輔缺美斯 碧基恐唞8個月

G組榜首巴塞隆拿及少3分的次席祖雲達斯，為爭提早出線，碰同得1分的基輔戴拿模和費倫斯華路士，料以3分為目標。另外，巴塞教練朗奴高文昨稱，由於前鋒美斯及中場法蘭基迪莊需要休息，所以不會遠征基輔，而翼鋒奧士文尼迪比利亦因肩傷避戰，至於前十字韌帶重傷的巴塞中堅碧基，據報傷情比預期嚴重，養傷期恐長達8個月。

（歐聯消息）