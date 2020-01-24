陳肇麒陳偉豪返賽場 港甲開鑼近200人觀戰 前港超兵交鋒言和

文、圖：余瑋

港甲業餘聯賽昨開鑼舉行5場賽事，東區在下午3時半於九龍仔運動場大戰深水埗。焦點落在今季效力東區的陳肇麒及陳偉豪，今夏掛靴後，近8個月來首次重返球場比賽，並聯同港足名宿文彼得及利偉倫，以及李家豪及葉嘉宇等前港超球員正選登場。對手深水埗亦有許嘉樂、羅港威、嚴啟華、陳銘剛及王子聰等前港超兵助拳。深水埗由鄧港桁先開紀錄，東區完半場前由里奧扳平，下半場再沒紀錄，終雙方踢成1：1平手。根據康文署場地人數統計顯示，昨仗有近200人入場，亦吸引不少傳媒到場採訪。而「雙陳」無論賽前或賽後，都吸引到不少球迷要求簽名或合照。

陳肇麒享受疫下比賽喜見球迷支持

陳肇麒自今年3月底為香港飛馬出戰足總盃後，之後退役從事餐飲業務，大半年沒落場比賽，昨重返球場踢足90分鐘，雖未能建功，但多次傳中及頭槌二傳仍具功架。他說：「其實都頗享受疫情間可除口罩出來踢波，很開心仍有這麼多球迷看我們踢波，證明以前的努力無白費。」他笑言，昨到場傳媒的陣容，像是在採訪港隊比賽。

陳偉豪戲言作港超頭場增入座率

陳偉豪也稱，大半年來只踢了兩場友賽，笑言昨仗用了70、80分鐘熱身，直至最後才「嚟真少少」，又稱昨旨在跟一班老朋友敘舊和享受足球：「以前踢南華時不能享受，因每場都很重要，打和也不可，現在是玩樂性質，可能將來見到我踢前場。」他亦戲言：「我覺得今場好抵睇，大家不用買門票就可到我們二人比賽，其實是賺了。這類甲組賽事將來可考慮安排作港超頭場舉行，或可帶動港超入座率。」

深水埗翼鋒許嘉樂今季暫未能在港超落班，他表示，今季不少港超前球員暫踢港甲，令賽事有一定號召力，並冀一眾前港超球員堅持到底，透過比賽向港超球會證明，仍有能力在頂級聯賽立足。