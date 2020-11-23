巴塞敗走馬體會 碧基傷十字韌帶恐唞半年

皇馬遭黃潛逼和 夏薩特無功而還

巴塞是役以美斯等主力掛帥，馬體會則有射手蘇亞雷斯因感染新冠病毒，無緣倒戈。主隊終憑比利時國腳恩歷克卡拉斯高一箭定江山，以1球小勝巴塞。禍不單行的是，巴塞是役有中堅碧基受傷，在對手落地時被壓中右腳。西班牙傳媒指其傷勢嚴重，料需休戰4至6個月，恐提前收咧。另一後衛沙治羅拔圖是役亦大腿受傷，料最少休戰2個月。

巴塞陣中只餘基文迪朗格勒一名中堅，主帥朗奴高文如何應付頻密賽程勢成考驗，他賽後說：「我們有兩次機會破門，但對手防守出色。我不知道碧基的傷勢，有待進一步檢查。」接掌馬體會後首次於聯賽擊敗巴塞的主帥施蒙尼，則盛讚麾下付出所有，開季至今續不敗是全隊功勞。

而皇馬同日有中堅沙治奧拉莫斯缺陣下，作客維拉利爾憑馬里安奴戴亞斯開賽2分鐘開紀錄，但下半場「黃色潛艇」射手謝拉特摩蘭奴極刑建功，雙方終賽和1：1。是役正選上陣的夏薩特未有射門，更未能交出關鍵傳送，無功而還。皇馬賽後9戰得17分，落後暫居第3的維拉利爾2分。