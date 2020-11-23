歐陽若曦大賽車倒灶 GT盃排位被罰 紅旗阻搶三甲

李英健摘亞 曾投訴歐陽選拔賽起步違規

代表Craft-Bamboo Racing的歐陽若曦前日在選拔賽率先衝線，但因在滾動式起步時，被其他車手投訴偏離線道而被罰。第11位起步的他在12圈正賽前半段升至第4，但尾三圈才在葡京彎解決中國籍車手陳維安。然而，有車手同時在東方彎失控撞牆，賽會出示紅旗，並決定不恢復比賽。在計算意外前1圈成績下，歐陽若曦只得第4，昨日投訴他違規的中國籍車手葉弘歷及港將李英健分別奪得冠亞。

對於選拔賽被罰，斷送四奪冠軍的機會，歐陽若曦在賽前發文稱「判決太嚴厲」，因為其他有類似行為的車手沒被判罰，自己帶頭起步亦應有優先權決定駕駛線道。

侯夫撞馬青驊 東望洋大賽失冠

其餘賽事方面，東望洋大賽亦未能完成全程，英籍車手侯夫雖先完賽，但早段撞走中國籍的馬青驊而被罰，冠軍由馬的隊友張志強補上。港將潘君臨在大灣區GT盃由頭帶到尾奪標；東道主車手梁瀚昭及黃云龍則分別贏得四級方程式及澳門房車盃。