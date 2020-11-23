摩帥拒談熱刺爭標 卡尼孫興慜傳射居功 領軍挫曼城四連捷

孫興慜甫開賽5分鐘便接應尼當比利長傳射入；65分鐘，今季不時墮後校炮的哈利卡尼妙傳盧施素得手，令熱刺連續兩季英超在主場兩蛋贈曼城。熱刺在英超開咧戰負客軍愛華頓後，過去8仗6勝2和氣勢如虹，被英國傳媒看好有力首次奪標。惟摩連奴說：「我們不為冠軍而戰，我也不會被領前榜首而困擾，亦不理會聯賽榜及對手，而是相信熱刺可以勝出下場比賽。球員付出一切及跟隨戰術比賽。他們表現得很精彩。我為球隊的進步而高興。」

哥帥嘆攻力疲弱 稱被反擊「懲罰」

熱刺守將艾達韋列特觸傷鼠蹊，摩連奴料傷勢嚴重勢須長唞。曼城此役22射5中，卻無一化為入球，已被熱刺拋離8分。哥迪奧拿說：「己隊今季在入球方面出現問題。熱刺兩次攻門卻入兩球。摩連奴執教的球隊就是這樣，當你犯錯，他會以反擊戰術懲罰你。」

卡維特利雲兩球 愛華頓劫富返勝軌

另外，愛華頓前鋒卡維特利雲昨晚開賽僅42秒先開紀錄，「升班馬」富咸鋒將卜比列特在15分鐘扳平。29分鐘，卡維特利雲獲後衛盧卡斯迪治尼助攻再度超前，而中場杜哥利於35分鐘「士哥」，令「拖肥」上半場領前3：1。富咸的羅夫度斯卓克下半場建功，但球隊終仍以2：3落敗。結束4仗不勝的愛華頓賽後9戰得16分。至於有守將蘭普堤末段領紅的白禮頓，憑韋碧克和蘇利馬治建功，作客以2：1打敗有安斯干沙一度扳平的阿士東維拉，並令後者主場三連敗。

英超明晨有狼隊迎戰修咸頓，8戰得16分的客軍，將續有前鋒丹尼艾格斯因傷缺陣，禾確特有望連續3仗掛帥，而早前因傷無緣代表英格蘭隊出賽的中場禾特普斯將會上陣。