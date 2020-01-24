何詩蓓再破亞洲紀錄 50.94秒締100自史上第3快

助泳隊ISL總決賽接力奪冠

ISL上演10站初賽後，23歲的何詩蓓上周領Energy Standard泳隊在準決賽晉級，休息及投入5天調整訓練，昨晚在匈牙利以衛冕身分出戰總決賽。她在女子4×100米自由泳接力，再次肩負起首棒重任，即游出50.94秒的亞洲紀錄，伙奧運冠軍施約唐等隊友以3分25.37秒輕鬆奪冠。

何詩蓓上周以51.12秒推前自己保持的亞洲紀錄，原本排在史上第六快之位，這次做出的時間令她進佔史上第三快，距離短池世界紀錄僅慢0.69秒。

她緊接出戰非主項女子400米自由泳游出3分59.69秒，以0.92秒之差不敵美籍泳手，屈居亞軍，距離自己早前刷新的香港紀錄亦慢逾1秒。總決賽今日煞科，何詩蓓將在200米自由泳重點出擊，其保持的亞洲紀錄僅慢世界紀錄0.76秒，這次既要創造歷史，亦要領泳隊爭奪總決賽。

而代表Cali Condors泳隊的美籍泳手Caeleb Dressel，昨晚在男子100米蝶泳以47.78秒奪標，打破塵封4年的短池世界紀錄。