東方大勝響頭炮 飛馬失威負南區 港超聯開戰遇疫情第四波 無阻近2300人入場

經過一個月20場菁英盃分組賽，今季港超聯賽昨午正式開咧。東方對晉峰的揭幕戰未如過去數季般有開球禮，僅安排在雙方球員入場時兩旁發放低溫煙火。東方早段有中華台北隊翼鋒陳浩瑋犯規領紅被逐，仍憑進攻三叉戟辛祖及盧卡斯各梅開二度，以及後備入替的艾華頓建功，在旺角大球場大勝5：0先拔頭籌，賽事有915人入場。天水圍飛馬重返元朗大球場首擊，卻落筆打三更。縱使先後派出5名巴西籍新援，包括屬「超級外援」的班拿度、山度士及達施華，惟下半場初段16分鐘內連失4球，被冠忠南區翼鋒史提芬彭利拿大演帽子戲法，以0：4慘敗。飛馬重返元朗主場首仗有1368人入場，屬本月初比賽重開予球迷入場，12場比賽以來最多人入場的一仗。

將帥冀做好防疫不欲閉門

本港近日新冠病毒確診個案急增，單是昨日已有43宗，令球圈擔心港超會否再受影響。東方主教練李志堅承認擔心，呼籲球迷做好防疫：「不論之後能否繼續入場，希望大家先要保護自己，做好防疫。如果我們做得好點，也希望可以繼續有球迷入場。」晉峰總教練何信賢也稱，希望維持有觀眾入場，因球迷無論打氣或喝倒彩聲音，都可令陣中年輕球員進步更快。暫代領軍的飛馬教練文彼得稱只能見步行步：「現在比賽得來不易，希望珍惜當下每場比賽。」

傑志衛冕首擊鬥理文

港超今午續舉行兩場聯賽，衛冕的傑志於下午5時半在旺角場對理文，以及愉園下午3時在斧山道運動場對標準流浪。香港足總表示，暫時仍維持開放球場予觀眾入場，入場人士須遵守防疫指引，足總會續跟政府部門緊密溝通。足總主席貝鈞奇稱，暫未收到政府通知提出改為閉門作賽，他稱近期沒有職球員確診，加上每場比賽都有一定防疫措施，而且平均入場人數約1000人，希望比賽安排不變。

文、圖：余瑋