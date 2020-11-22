紅軍殘陣難防李城突襲 三線主力傷病 高普:沒把握守住華迪

利物浦vs.李斯特城 now621台 明晨03：15直播

自華基爾雲迪積克（VVD）加盟後，利物浦首兩季對李斯特城3勝1和不敗，華迪上陣3場皆沒進帳；再之前的5場對賽呢？華迪便攻入7球，堪稱是紅軍剋星。不過，VVD已因膝部重傷收咧，利物浦在剛過去的國際賽期間再有祖高美斯重創，佐敦軒達臣亦有微傷退隊。穆罕默德沙拿染疫滯留埃及後，昨日被領隊高普提點注意健康風險，而阿歷山大阿諾特、堤亞高艾簡達拿等，明晨亦不會趕及復出，拿現有陣容對比當年的「利記海鮮」，其實不為過。

羅渣士倒戈 信李城穩守不失侵略性

雖然李斯特城也有尼迪迪、蘇恩古等守將養傷，但翼衛卡斯泰尼及中堅韋斯利科芬拿同告復出，是役作客亦正好可專注打反擊，倒戈的領隊羅渣士亦不諱言：「作客就是要穩守，用球有效率，對曼城（贏5：2）時，我們只有28%控球率，但都是有侵略性的，就算是阿士東維拉（贏利物浦7：2），也只得三成。」對主隊紅軍而言，祖爾麥迪比毫無疑問將是今仗正選一員，但在後防伙拍誰呢？法賓奴泰華利斯剛傷癒，要與華迪鬥跑也不是其專長。英超統計指，青訓尼達利菲臘斯是名快腳，似乎是較佳的方案。

至於高普被問到中長線方向是否要增兵時，似乎也想先予小將機會：「我們當然可在下個轉會市場找方案，但事實是現在就要解決難題。我不是去比較什麼，但2008年帶領多蒙特時，兩個二十出頭的中堅踢了全季，就是曉姆斯與蘇保迪。」紅軍唯一可幸的是歐聯分組賽全勝，下場對阿特蘭大亦是主場，今場不需留力。

廠兵打架片外泄 爆料者勢被罰

進攻啞火的阿仙奴則會作客列斯聯，球隊近期受大衛雷斯與丹尼施巴路斯操練打架的片段困擾，影響軍心。「兵工廠」主帥阿迪達不滿影片外泄，強調爆料者「會有後果」；而8輪後失球最多的列斯聯，是役有中場核心加雲菲臘斯復出。

文：陸奇