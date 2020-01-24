體壇快訊：何詩蓓ISL領軍爭衛冕

杜凱琹世巡賽16強下馬

國際乒聯世巡賽總決賽昨續在中國鄭州進行，港隊唯一代表杜凱琹在女單16強碰次號種子伊藤美誠，以局數1：4見負。伊藤再挫王藝迪，今和王曼昱爭入決賽，另一場4強由一姐陳夢對中國隊後輩孫穎莎。男單方面，上周在世界盃決賽飲恨的馬龍，昨淘汰瑞典隊好手科克後，今在4強與許昕「內訌」，衛冕的一哥樊振東則迎戰韓國隊的張宇鎮。

丁俊暉北愛賽8強鬥火箭

北愛爾蘭桌球公開賽續演第4圈，先失落首局的丁俊暉以局數4：1反勝蘇格蘭名將希堅斯，8強將鬥奧蘇利雲，為二人今年第4次交手。而「火箭」昨以4：2淘汰泰籍球手塔猜亞一仗，期間出虛恭並嫁禍予裁判，但賽後承認是自己所為。

湯臣連續兩季重傷收咧

日前在操練受傷的30歲金州勇士球星基利湯臣，昨晨經過磁力共振（MRI）檢查後，證實右腳阿基里斯腱撕裂，將避戰來季NBA，意味這名30歲得分後衛，繼上季因左膝前十字韌帶斷裂而報銷後，將連續兩年因重傷未能出賽。