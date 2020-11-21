港超聯開鑼 新舊將搶風頭 傑志重用青訓爭衛冕 東方飛馬誓當攔路虎

記者：余瑋

港超聯揭幕戰由上季亞軍兼盃賽「雙冠王」東方龍獅，今午3時在旺角大球場迎戰升班馬晉峰。東方擁有眾多港超經驗豐富的戰將，艾華頓、辛祖及盧卡斯為首的鋒線，聯同料明年初傷癒復出的費蘭度，續成各隊心腹大患。東方昨早於將軍澳足球訓練中心舉行拜神儀式，副主席游永強稱，今季班費與上季相若維持在3500萬元，期望成績再進一步。東方主帥李志堅稱，聯賽要爭冠就不能大意失分。堅持進取踢法的晉峰今季能否在聯賽搶分，也取決在菁英盃攻入今季第一球的巴西籍翼鋒費利浦薩，聯同借將茹子楠及港超舊將羅俊仁的進攻組合成效。

東方揭幕戰迎升班馬晉峰

飛馬首擊鬥南區 3巴甲兵受注目

今季新增「超級外援」名額成討論熱話，天水圍飛馬今午5時半重返元朗大球場對冠忠南區，4名巴西籍新援中，包括3名曾在巴甲上陣的「超援」班拿度、達施華及山度士，將繼上周菁英盃後再次登場。球會稱今仗預售門票已賣出超過600張，冀營造主場氣勢響頭炮，主教練郭嘉諾則仍需家居隔離未能領軍。南區今季更換外援，簽入史提芬彭利拿及今仗倒戈的新任隊長佐佐木周，在港超征戰多年亦屬入球保證。

衛冕的傑志在菁英盃起用青訓產品安永佳，兩鬥標準流浪兩演帽子戲法，這名23歲俊朗鋒將，聯同奪冠功臣加維蘭及快將完成入籍的翼鋒蘇沙，全新進攻組合令人期待；愉園也簽入多名新面孔，包括兩名非洲兵羅拔奧圖及艾比迪帝，加上曼聯前青訓中場查理史葛，在球圈以至網上引起關注。

梁嘉恆克服傷患領理文爭標

新兵陸續登場之餘，華人射手亦大踢爭氣波。理文的梁嘉恆及標準流浪的林學曦，同樣季初頻頻入球。明日將28歲生日的澳門隊前鋒梁嘉恆，菁英盃4仗入4球狀態大勇，他認為關鍵在於今年根治了左腳舊患，並透過上季復賽時建立信心：「這傷患其實多年前來港起就一直困擾我，近年取走腿內的螺絲後，才逐步重拾佳態。以前一直覺得最大敵人是自己，現在算是克服了傷患八九成，再沒有太多顧慮，自覺狀態仍可再提升。」他展望今季遠離傷患，助理文再奪錦標。