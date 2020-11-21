藍月大執位損攻力 犧牲行軍流暢度 征熱刺勢因時制宜

熱刺vs.曼城 now611/621台 明晨01：30直播

上次即係幾時？不久，僅個多月前，其間卻頭搭尾經過兩次國際賽期，或許無甚特別，惟加上同期歐戰分組賽每周有戰事，平添舟車勞頓都咪話唔攞命。只是在今年如此非常環境，麾下為國效命對於列強的影響，也就不能一概而論。上回涉及曼城鬥列斯聯的師徒決，結果藍月依舊陷入開賽搶韁、後段失勢的英超模式，然而當時亦預告，務實想法為希望盡早回復應有體力。果然太公波過後，傷病落選的國腳藉着偷來的時間復元，獲徵召的則趁機補回一點失落了的季前備戰，讓藍月過去數仗的下半場防守頂得住之餘，更逐漸恢復慣常的控制戰局能力。

陣中零確診獨善其身

史達寧復操迪布尼開齋迎喜訊

當然以上推斷純為理論，分析的起點角度亦不止一個。譬如哈利卡尼與孫興慜究竟屬以戰養戰，還是促使提前度過高峰，只有踢完才知；利物浦的祖高美斯與佐敦軒達臣負創歸來，但二人早有類似舊患，無法以科學證明乃勤王所致，又或曰紅軍為今期最大輸家。唯一額外的不確定元素，一如早前所言，始終是COVID，除了檢測可忽陽忽陰，更恐防一病累全家。此番紅軍便有穆罕默德沙拿中招，熱刺則見孫興慜虛驚一輪，藍月呢？慶幸暫無相關報告，倒是提早離開英軍訓練營的史達寧已可復操，奇雲迪布尼更從比利時帶着一個久違的入球向哥迪奧拿報到。

傷兵不斷新援磨合礙發揮

是的，迪布尼守齋久矣，上仗連極刑也射不中紅軍大門，聯想為因缺態導致臨門的球感和自信未臻佳境，大抵尚算合理。重申，柏高對那些開季N場最乜乜乜，一點興趣也沒有，除非能夠明確說出這類數據跟完季時的關係，以及決定N值的邏輯，否則就別再執着了。曼城目前進帳偏少的解釋可以很多，畢竟足球便是包含許多單元和互動，事事冀求簡單解答，猶如緣木求魚。藍月的問題，狀態固為其一，三線傷兵不斷也重要，對手級數踢法亦不妨考慮，還有新援的特長與磨合，實在不能盡錄。

然後乃更複雜的複合因素，例如因着可用之兵及因應對手部署，藍月在聯賽的陣式和戰術，差不多場場大執位。雖然相比去季歐聯出局時的走火入魔，主帥哥迪奧拿今屆幾乎每個決定皆理據充分，現階段卻難免稍為犧牲行軍的流暢及穩定度。何况，留意到嗎，一路講的是英超模式、聯賽部署，於盃賽，尤其歐聯，卻順風順水段段有。剛續約兩年的哥迪奧拿直言，在藍月「有未完成的事務」，大概沒有人會以為，他是打算建立自己的La Masia，為曼城留下遺產益下家吧。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高