愛華士壓小波爾當狀元 投木狼伙唐斯 勇士榜眼簽中鋒 湯臣傳再重創

在疫情下，NBA選秀會首次以網上連線形式進行。最終擁有狀元籤的木狼，選擇了6呎3吋得分後衛安東尼愛華士。他坦言心情興奮得難以言語，並向5年前相繼因病離世的母親和祖母致意。外界料他在重建中的木狼，有望擔正伙伯唐斯等將，為球隊爭取重返季後賽。

勇士去季有多名主力受傷，成績大倒退下在西岸包尾。不過因禍得福，球隊今年取得榜眼籤，是該隊自1995年的狀元籤以來最高順位，最終選入7呎1吋中鋒占士韋士文，料他的加盟，對勇士臨場調動及內線防守有正面作用。惟球隊昨迎來壞消息，因傷去季報銷的球星基利湯臣，昨在操練時再受重傷，疑傷及右腳阿基里斯腱，今接受磁力共振檢查傷勢。

小波爾探花身分入黃蜂 偕兄長寫歷史

備受注目的6呎7吋控衛拿美路波爾，則終以探花姿態加盟黃蜂，與現效力新奧爾良塘鵝的兄長朗素波爾，成為史上唯一在NBA選秀會名列前5名內的兄弟。19歲的拿美路兩年前已踏足職業籃壇，曾赴立陶宛及澳洲「搵食」，上季在澳洲球隊伊拉瓦拉鷹隊表現出色，獲膺該聯賽年度最佳新人。由於其打法和身高均與朗素相似，外界料他有望在新東家擔當重要的組織者角色。

此外，華盛頓巫師在首輪第9位選入以色列籍超新星丹尼艾迪亞（Deni Avdija）。而取得自1997年以來最高順位的聖安東尼奧馬刺，則在首輪第11位選入外投了得的得分後衛迪雲韋素（Devin Vassell）。

盧比奧回巢木狼 格連投76人

同日各隊亦進行多宗交易，其中木狼以首輪17位的塞爾維亞籍小將普古斯域斯基換至鳳凰城太陽，獲得舊將控衛盧比奧及兩個次輪新秀；密爾沃基公鹿由薩克拉門托帝王換入星級得分後衛保丹洛域，惟此交易仍待後者同意。

早前被洛杉磯湖人換至奧拉克荷馬雷霆的丹尼格連再被交易，換至費城76人，雷霆則在交易中獲得星級中鋒荷霍特；達拉斯獨行俠的薛夫居里則換至76人，將與早前上任該隊主帥的岳父李華士並肩。