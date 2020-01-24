體壇快訊：特林普生涯第5次147

李慧詩勁敵摩頓「掛車」

澳洲隊場地單車世界冠軍摩頓，昨宣布放棄延至明夏舉行的東京奧運，以29歲之齡「掛車」。她直言因疫情決定退役，亦為未能再次征奧感遺憾。摩頓原本是「牛下女車神」李慧詩在東奧的主要競爭對手，今年世界賽於爭先賽僅負李慧詩摘銀，但在凱林賽（又稱競輪賽）則力壓李慧詩奪銅。

東奧禁選手辦派對

國際奧委會主席巴赫完成3日訪日行程，流出更多東京奧運的安排。據報選手村禁止舉行派對，運動員亦將被禁止在清早和晚間外出，完成比賽後則需盡快離開日本。另外，東奧組委會秘書長武藤敏郎昨亦透露，運動員需在新措施下，與傳媒保持兩米距離。

PSG征摩納哥 尼馬勢續避戰

法甲榜首的巴黎聖日耳門（PSG）明晨作客摩納哥，惟射手尼馬上周因傷退出巴西隊，明仗上陣成疑，另一主力基利安麥巴比則前晚才戰畢歐國聯歸隊跟操；第3的雷恩將迎戰波爾多。西甲方面，奧沙辛拿明晨主場對榜尾軍侯爾斯卡，有望結束兩連敗返勝軌。