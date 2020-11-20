馮慶燁林恩許投東方 同為前富力兵 馮:這就是人生

堅sir看好交易取雙贏

富力R&F上月中散班後，東方主教練李志堅曾稱有意羅致個別富力球員，昨落實兩將加盟。馮慶燁和林恩許復賽前分別由東方及傑志轉投富力，但因不符資格參加復賽，結果二人未為新東家上陣一場便離開。

相隔數月重返東方，馮慶燁稱「這就是人生」：「疫情和富力散班，人可控制的事有限。改變自己以正面心態面對，對一個人和運動員都很重要，順境很易過，克服困難才能令心態變強。」他笑言，在富力的日子如像去一次旅行，並透露已解除富力合約，支薪至10月，但問題未完全解決，需續追討餘下薪金賠償。林恩許則再跟盧卡斯、費蘭度及助教盧比度等傑志前職球員聚首。東方主教練李志堅稱，這次轉會對球員及球會均有利，如林恩許的走動及入楔能力是東方所欠缺，亦可在明年亞洲賽註冊為亞援，並確認以現有陣容應付季初賽程，不會再外借球員。

陳偉豪陳肇麒落實踢東區

另外，港甲地區球隊東區昨落實新季大軍名單，新加盟包括已退役的兩大港足名將陳肇麒及陳偉豪，以及上季港超球員李家豪、葉嘉宇、曾梓軒及廖偉業。東區首仗為下周日下午3時半在九龍仔運動場對深水埗。