意大利首闖歐國聯4強 兩蛋贈波軍 連續22場不敗

意大利隊及波斯尼亞隊均陣容不整，前者有基亞連尼及邦路斯因傷缺陣，前鋒恩莫比尼也因早前感染新冠病毒而避戰；波軍則有迪斯高和哥拉辛拿斯等確診而無法披甲。意軍藉前鋒比洛迪及杜文尼高貝拉迪，先後於22和68分鐘建功，令波軍淨負兩球完場，賽後6戰12分，多同日作客以2：1反勝波蘭隊的荷蘭隊1分晉級4強。

文帥讚麾下表現非凡

艾雲尼賽後說：「這班國腳已給予文仙尼一份大禮物。他現在一定非常滿意。」下周五56歲的文帥則在社交網站祝賀意軍：「過關了！做得好，得到期望及應得結果！非凡！」他其後又感謝眾國腳過去兩年的付出。意軍自2018年10月主場打和烏克蘭隊後，至今保持22仗不敗，包括歐國盃外圍賽10戰全勝。文帥說：「意大利是歐國聯準決賽主辦國，這確是一個重要賽事。之前亦有歐國盃。我們將在短期內連踢兩個大賽。」惟文帥卻充滿信心：「年輕球員的熱忱是球隊的基礎，基亞連尼、邦路斯、馬高華拉堤及費奧倫斯的經驗也是重要的。我們已創造一支優秀的球隊。須挑選23將參戰歐國盃時是一件難事，但這是好事。」

比利時出線 威爾斯升班

A2組比利時隊藉盧卡古梅開二度，助球隊主場以4：2挫丹麥隊，而後者的其中一個入球全因比軍門將泰拔高圖爾斯接應查迪尼回傳時「漏油」，讓皮球溜入網窩。比軍賽後得15分，以5分拋離丹麥隊，同組第3位的英格蘭隊，昨憑菲爾科頓兩度建功及1次助攻，令54分鐘少踢一人的冰島隊慘負0：4，賽與波軍及瑞典降班。至於B組升班球隊分別為威爾斯隊、匈牙利隊、捷克隊及奧地利隊。