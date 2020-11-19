蘇馬膺歐洲頭槌解圍王 告別逆境防守滴水不漏 歸功堤亞高文迪

葛特蘇馬在聖伊天打出名堂，於2014年以19歲之齡，被時任車路士領隊摩連奴招攬加盟，穩任正選，卻在2016年初大戰曼聯中膝部重創，養傷近290天才能復出，之後淪為後備，表現今非昔比，被借至史篤城和愛華頓，直至去季林柏特走馬上任，蘇馬在隊中的情况才稍穩定，但今夏亦傳獲熱刺及愛華頓垂青的消息，終被叫價4000萬鎊（4.1億港元）而打退堂鼓。

國際賽前為車路士上陣6場失1球

蘇馬並沒令「林伯」失望，今季8場英超擔正7場，踢足3場歐聯分組賽，又在聯賽盃兩度披甲次，在這次國際賽檔期前，他踢足車路士6仗，協助球隊錄得4勝2和只失1球，又在CIES Football Observatory 統計中，身高1.90米的他在27次英超爭頂中，有26次成功，比率達96.3%（見上表），暫成歐洲「頭槌解圍王」，第3名則是今季問題不少的曼聯隊長哈利馬古尼。

伙堤亞高文迪組法語系防守鐵三角

上月尾才26歲的蘇馬並沒邀功，反而歸功由巴黎聖日耳門來投的36歲新兵守衛堤亞高施華。他說：「堤亞高施華曾贏過很多錦標，他帶來經驗和鎮定。他能與新隊友經常溝通。」對於來自雷恩的28歲門將艾度亞文迪，蘇馬也大加讚賞：「他的出迎時間很好，表現出色。他非常迅速地融入球隊。」

法國隊教練迪甘斯則「助攻」蘇馬：「他表現過人，所以被我召用。他曾經重傷，但現在非常『弗』，而且很冷靜。」英國《每日郵報》則指出，上述3名車路士後防主力都說法語，所以如魚得水，而球隊則最終得益。