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2020年11月19日星期四
德國吞6蛋出局 89年最大敗仗 傳路維帥位危 費倫托利斯戴帽助西班牙闖4強
基奧特起孖 法國挫瑞典膺得分王
森巴兵除烏 卡雲尼踩李察利臣領紅
石偉雄蟬聯體記協年度最佳 擬東奧兼戰單槓 江旻憓壓李慧詩何詩蓓首奪殊榮
歐陽若曦隔離完畢 冀大賽車取實戰感覺
拿度年終賽鬥特薛斯柏斯非勝不可
體壇快訊：桃田單季11冠列世界紀錄
電視精選
蘇馬膺歐洲頭槌解圍王 告別逆境防守滴水不漏 歸功堤亞高文迪
修夫基稱三獅兵遭球會施壓陷兩難
足壇快遞：前鋒挫水手奪冠在望
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【明報專訊】（請看附圖）
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德國吞6蛋出局 89年最大敗仗 傳路維帥位危 費倫托利斯戴帽助西班牙闖4強
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