德國吞6蛋出局 89年最大敗仗 傳路維帥位危 費倫托利斯戴帽助西班牙闖4強

德國隊是役有隊長紐亞第96次代表球隊，成為隊史上陣最多次數門將，卻六度失守，錄得並列第2大敗仗，與1931年主場0：6負奧地利隊一樣，僅較1909年作客英格蘭輸0：9為佳。德軍此役全場捱打，控球率只得30%，2射0中對比主隊23射10中猶如魚腩級數據。

傳費歷克歐國盃後上任

路維以翼鋒基拿比任箭頭，中鋒迪姆華拿靠邊，更讓別人，甚至他自己也摸不着頭腦。他在賽後訪問11次用上「irgendwie（不知何故）」這個字：「這次大敗很難解釋，不知何故這是場上黑暗的一天。1：0以後，我們不知何故……我們的風格不知何故消失了，不知何故壓上，漫無目的，也不知何故沒有緊密組織，沒有溝通。」名宿舒韋恩史迪加也指出：「你場上只聽到西班牙語。」

已沒代表德國隊出賽的阿仙奴中場奧斯爾、德軍上陣紀錄保持者馬圖斯，甚至紐亞，均盼重召謝路美保定、湯馬士梅拿等老將。鑑於後二者近季在拜仁慕尼黑重拾狀態，《體育圖片報》指，德足總已非正式接觸費歷克，探討對方明夏接掌國家隊的可能。比亞荷夫對路維帥位的保證，亦只去到明年歐國盃：「他會領軍出戰歐國盃。我們毫無疑問，仍信任他。國家隊層面，你是每個大賽去做分析。」

烏克蘭確診增多 征瑞士取消

另一邊廂的西班牙隊，靠翼鋒費倫托利斯職業生涯首次大演帽子戲法，6：0贏出後以兩分反壓德國隊出線4強，上半場被換出的沙治奧拉莫斯及簡拿利斯亦據報傷勢無大礙。A4組另一場則因烏克蘭隊抵達瑞士後有更多人感染新冠病毒，全隊被強制隔離在酒店，球賽未能舉行。如歐協判瑞士隊贏3：0，將令烏軍降級。