贏盡人氣 小波爾求選秀正名 追隨胞兄朗素NBA軌迹 拿美路明日爭做狀元

NBA選秀會

體通天下 明早08：30直播

現時NBA球壇有5組兄弟幫，波爾家族有機會加入這行列。23歲兄長朗素波爾於2017年以榜眼身分加盟洛杉磯湖人，現時效力新奧爾良塘鵝，今年輪到年幼4年的三弟拿美路參加選秀會，履歷表有高中時單場入92分、上季澳洲職籃（NBL）最佳新人，但這些都只是枝節。3年前，《Ball in the Family》在網上推出，至今播到第6季，這才是幾個「波子」的最大生招牌。

7.75億商業合約超越錫安威廉臣

拿美路早習慣名人生活，亦由於家族經營體育服飾生意，令他成為最年輕推出簽名球鞋的運動員。他今年中與「豹牌」簽約，疑「反轉豬肚」後被父親粗言鬧爆。然而，合約據報價值1億美元（約7.75億港元），遠高於錫安與「飛人佐敦」品牌去年簽下7年共7500萬美元（約5.81億港元）的合同，可見外界對其名氣的看重。拿美路近日推出個人時裝品牌，一件白Tee印上商標，便盛惠70美元（約542港元）。朗素亦效法弟弟，近日跳出家族生意的連繫。

回到香港時間明早網上舉行的選秀會上，拿美路波爾6呎7身高加上不俗的控球技巧，在缺乏突出新星的今年，確實有被明尼蘇達木狼選上，成為狀元的機會。然而，他的3分命中率在NBL只得25%，被評為如同小學生推波的射姿，加上較瘦削的上身，或令各隊打退堂鼓。有報道更指，「三波仔」近日面試及跟操表現一般，部分傳媒已調低其排名預測。

NCAA腰斬 新人實力成疑

今屆選秀亦倍添變數，皆因美國大專賽（NCAA）因疫情腰斬，缺乏比賽導致大量謎之新人湧現。喬治亞大學得分後衛安東尼愛華士（Anthony Edwards）及孟菲斯大學的占士韋士文（James Wiseman），被譽為另外兩名狀元熱門；韋士文對上一次比賽已是去年11月，但超過7呎身高，會是各隊的中鋒保險選擇。