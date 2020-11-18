紅軍傷兵提前歸隊 軒達臣免戰國際賽冀鬥李城

修夫基促修例准換5人

紅軍過去一周有射手穆罕默德沙拿確診新冠病毒，祖高美斯、羅拔臣及軒達臣亦連環受傷，後者和小腿受傷的曼城中場史達寧獲三獅提早放行，免戰明晨迎冰島隊的歐國聯A2組賽事，已回球會檢查傷勢。修夫基透露軒達臣的腿後肌繃緊，對於國際賽屢現傷兵，這名三獅主帥和球會領隊站同一陣線，呼籲英超審視換人名額，質疑賽會要更多球員嚴重受傷。而蘇格蘭隊將作客以色列隊爭B2組榜首，領隊奇勒期望羅拔臣可上陣。

目前英超第3的利物浦下周一火併榜首的李斯特城，軒達臣和羅拔臣仍有望傷癒披甲；染疫的沙拿則已沒病徵，但須在明日檢測呈陰性，方可由埃及返英。熱刺右閘馬特杜靴迪及阿仙奴中場艾利尼，昨日亦證實中招，摩連奴在社交網諷刺國際賽「絕對安全」。至於英超最新一輪檢測16人呈陽性，為開季以來最多，但未包括在今輪國際賽確診的球員。

意帥文仙尼檢測陽性續缺陣

歐國聯A2組榜首的比利時隊明晨迎戰次席丹麥隊，落後2分的後者非勝不可，才能憑小組首名出線4強。A1組的意大利隊雖有領隊文仙尼檢測仍呈陽性，無法領軍，但明晨作客榜尾的波斯尼亞隊料考驗不大。

另外，早前宣布退出塞爾維亞隊的國際米蘭後衛高拉諾夫，以及效力阿特蘭大的烏克蘭隊射手馬利路夫斯基，昨分別證實感染新冠病毒。