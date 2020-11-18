前港將紀嘉文被指摸胸 道歉稱感情問題 田總籲遭性侵運動員求助

一個本地長跑專頁上周六撰文，指接獲多人投訴被「紀先生」性騷擾，包括向女跑友「手多多」、咬鼻等，又指紀事敗後抹黑女跑友「痴（黐）埋去」，造成二次傷害。另一長跑專頁則上載多張截圖，均為對紀嘉文的性騷擾指控，有人稱在2014年被迫登上對方座駕，亦有「前獨木舟運動員」指被伸手入衣領摸胸部，各指控提及的事發日期由2014至2018年。

多人稱被摸胸咬臉 向跑界專頁投訴

紀嘉文周日晚在個人專頁撰文，稱深切反省過去行為，自言「曾有做錯的地方」，他寫道：「我以往並沒認真對待和處理感情問題，令對方受傷害。在此鄭重地向曾被傷害的每一位以最誠懇態度道歉，對不起。」他又稱以後會專心做好教練工作，時刻注意言行和品德。本報向紀嘉文查詢，至截稿前未有回應。

擁3長跑香港紀錄

去年淡出本地賽專注教班

36歲的紀嘉文為本港著名長跑好手，在2011至2012年先後刷新1萬米、15公里及半馬拉松香港紀錄，時間至今仍未被打破，他曾出戰2012年半馬世界賽，去年在渣打香港馬拉松男子半馬先進1組奪亞，賽後稱淡出本地賽，專注教班。他擁有香港田總一級教練及世界田聯二級教練資格，9年前大學畢業後開設跑手堂體育會，現時任該跑會總教練，數年前亦曾任學校代課老師。他今年3月受訪，稱疫情下以駕駛的士為主要收入來源。

田總昨發聲明回應，表示關注教練的品行及操守，對任何形式的性騷擾行為採取零容忍態度，呼籲運動員勿啞忍，可向田總投訴或尋求警方協助。聲明附有田總《防止性騷擾政策及指引》的文件連結，列明處理性騷擾投訴的機制。

本港田徑界近年曾爆出涉嫌性侵事件，港隊「欄后」呂麗瑤在2017年23歲生日當天，在社交網自稱曾遭前教練性侵，掀起本地「#MeToo」運動及連串事件。

（體壇醜聞）