前夢想外援申訴欠薪勝訴 景峰繼承會籍退出港甲

消息指，34歲的祖亞昆現落班西班牙低組別聯賽，去年底就夢想逾年欠薪尋求FIFA仲裁，在多月前獲判勝訴，欠薪連賠償獲賠80萬港元。港菁會籍以夢想FC隊名出戰港超兩季，上季散班自降後，會籍球隊易名景峰參加港甲。

被罰3個轉會窗禁註冊球員

據悉，足總早前收到FIFA信件要求處理事件，判相關球隊敗訴及仍未向相關外援支付欠薪下，被禁3個轉會窗註冊新球員。景峰近日去信足總，指今季港甲規定每場須派兩名U22球員，現沒足夠U22球員及被禁註冊新球員下只能退賽。

拒付80萬賠償 兩季不參賽

當年夢想行政總裁、景峰領隊梁智駒接受本報查詢時確認此事，提及前季季中羅致另一外援亞哥斯達後，取消了祖亞昆的註冊，對方於完季前擅自離隊，他曾到足總備案及提出和解，最後諮詢律師意見後決定不上訴，但不會支付賠償，並決定景峰未來兩季不參賽，又透露12名景峰球員將投今季同在甲組的大埔。