飛馬疫市擴軍 換血劍指港超三甲 羅傑承稱班費超預算 陳肇麒7號戰衣交棒孫銘謙

飛馬昨於元朗一間酒樓舉行新季發布會，主教練郭嘉諾因早前到內地報讀教練課程，現仍需隔離，只透過事前拍攝短片登場。飛馬27人大軍中多達18名新兵，包括日前在菁英盃首次登場的4名巴西籍新援，班拿度、達施華、山度士及古安奴，前3者屬「超級外援」。

料再簽新兵下月公布

羅傑承表示，球隊在菁英盃表現一場比一場好，目標劍指聯賽三甲，並視最大勁敵為傑志。今季班費方面，他說仍未計實際金額，但已超預算：「今季組軍跟過去有些不同，以前找畢特和基士文，或令很多人誤會我會再找國腳級外援，現傾向找即使沒名氣但有實力當打、在香港夠踢的外援。」他透露，球隊原意再添一名在「澳職前四球會」的澳洲籍翼鋒，同屬「超援」，但有待對方處理合約問題：「他很有興趣來港，但我們難以支付龐大轉會費，現給對方時間處理解約，看能否月底解決，但教練團仍有其他人選，相信新兵下月可對外公布。」

陳肇麒任董事 願助推行「全民足球」計劃

30歲進攻中場班拿度，曾效山度士、華斯高及彭美拉斯等勁旅，在巴甲上陣超過100場，2012年於山度士期間，跟巴西隊球星尼馬是隊友，他及後曾在韓職蔚山現代落班；翼鋒達施華曾效國際體育會及法林明高等隊，在巴甲上陣逾150場；前鋒山度士在巴甲華斯高曾跟班拿度是隊友，2016年效力當年在日職的甲府風林。

4人昨首次接受傳媒訪問，由助教兼球員法比奧翻譯。首仗已為飛馬建功的山度士稱，狀態正逐漸提升：「之前沒太多時間參與季前訓練，但知道聯賽對球隊很重要，正努力提升狀態。」達施華則稱感覺隊友技術不俗，期待在香港展開生涯新一章。

今夏掛靴的陳肇麒客串舞獅登場，落實擔任飛馬董事，他昨正式將飛馬7號球衣，交予港腳後輩孫銘謙，並讚道：「他有速度有膽識，雖射術可能仍要磨練，但是好肯起腳的前鋒。」「陳七」稱自己住元朗區，若有機會也願意參與羅傑承將推行的「全民足球」計劃，在足球興趣班指導街坊，又透露下周日港甲開鑼，很大機會代表東區對深水埗上陣。孫銘謙稱對球會寄予厚望受寵若驚，擔心未達期望，會學習將壓力化成動力。