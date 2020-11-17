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2020年11月17日星期二
德國征西誓凱旋出線 劍指歐國聯4強 紐亞把關迎里程碑
英軍征比利時吞兩蛋出局 軒達臣掛彩利物浦再添傷兵
意軍副手督師奏捷 荷帥迪保亞取上任首勝
烏拉圭迎巴西 阿蘇領銜誓平尼馬成就
莊遜捧盃披綠衣 染疫康復 高球大滿貫封王
拿度堤安姆年終賽旗開得勝
體壇快訊：東奧擬向運動員分發疫苗
電視精選
飛馬疫市擴軍 換血劍指港超三甲 羅傑承稱班費超預算 陳肇麒7號戰衣交棒孫銘謙
前夢想外援申訴欠薪勝訴 景峰繼承會籍退出港甲
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【明報專訊】（請看附圖）
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