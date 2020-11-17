莊遜捧盃披綠衣 染疫康復 高球大滿貫封王

268桿封王破紀錄 圓兒時夢感觸落淚

上月曾染疫的36歲美籍名將「DJ」莊遜，趕及在今年最後一項大滿貫主場出擊，第10次參賽的他此前一直未能染指這項賽事錦標。今屆在閉門舉行下，莊遜發揮穩定表現，以4桿優勢進入決賽圈，最後一輪打出6隻小鳥及兩次柏忌，以低標準68桿完成，合共72洞賽事以低標準20桿的268桿封王，打破由活士及史派夫保持的270桿（低標18桿）場地紀錄。首在主場稱霸這項賽事，他賽後感觸落淚，並坦言圓了兒時夢想：「我小時候就住在這場地（位於佐治亞州奧古斯塔市）附近，所以能在這項大賽奪冠一直是我的目標，如今終於圓夢了！」

活士失誤頻頻無緣衛冕

至於力爭繟聯冠軍的5屆冠軍得主「老虎」活士，在最後一輪接連失誤，在12洞更3次將球打落水，以超標10桿完成，最終成績僅得低標1桿的287桿，排並列第38位，衛冕失敗。