英軍征比利時吞兩蛋出局 軒達臣掛彩利物浦再添傷兵

羅拔臣同受傷 紅軍累計8人避戰李城

比利時隊藉泰利文斯及梅頓斯上半場建功，令英軍吞兩蛋，賽後5戰得7分，分別少比軍及主場以2：1挫冰島隊的丹麥隊5及3分，篤定出局。主帥修夫基承認曼城翼鋒史達寧因小腿受傷，將缺席明晚迎戰包尾冰島隊的煞科戰，又稱讚基亞利殊「表現出眾，既勇敢又有技術，有力博得更多罰球」。

修夫基證實利物浦隊長佐敦軒達臣下半場因腳傷無法繼續比賽，暫未知傷情。同日另一利物浦球員安德魯羅拔臣，在代表蘇格蘭隊以0：1負斯洛伐克隊時大腿受傷，成為華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特及祖高美斯後，第4個掛彩的紅軍後防主力。事實是下周日英超大戰榜首李斯特城的紅軍，尚有中場法賓奴泰華利斯、堤亞高艾簡達拿及阿歷士張伯倫養傷，前鋒穆罕默德沙拿確診感染新冠病毒。

此外，紅軍及熱刺名宿門將基文斯，周日與前列腺癌搏鬥15年後離世，享年72歲。他1972至83年間曾代表英格蘭出賽61次，亦助紅軍五奪英甲和三奪歐冠盃。