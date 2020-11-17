德國征西誓凱旋出線 劍指歐國聯4強 紐亞把關迎里程碑

西班牙vs.德國 開電視77台、有線601/661台 明晨03：30直播

德國隊上屆歐國聯分組賽入3球失7球，總計4戰2和2負敬陪末席，但今屆有起色，上仗輕取客軍烏克蘭隊後，成績2勝3和入10球失7球得9分，以1分反壓作客逼和瑞士隊的西班牙隊升上榜首，所以今仗和波即可晉級，但路維說：「我們不為1分而戰，會爭取凱旋。」事實是德軍自去年9月至今，已保持連續12仗不敗，功臣之一是門將紐亞。

勢破美亞門將上陣紀錄獲對方祝賀

34歲的紐亞若明晨能第96次上陣，便打破美亞在1979年締造的德軍門將披甲紀錄，這名76歲前西德名宿上周說：「它（打破上陣紀錄）只是時間問題，已41年了。我祝賀紐亞。他的表現毫無問題。」紐亞在2009年6月為德軍「地標」，2016年開始擔任德軍隊長，在逾11年的國際賽生涯中，有41場不失球，曾出席3屆世界盃和兩屆歐洲國家盃，最高成就是在2014年世盃奪標；過去9季也為拜仁慕尼黑贏得8次德甲、兩次歐聯和5次德國盃冠軍等。

已代表德軍出賽100次的中場卻奧斯此役將復出，但後衛魯迪格停賽，料由馬菲亞斯真達取代。續由沙治奧拉莫斯領軍西班牙隊，勢有箭頭艾華路莫拉達復出。

普巴稱返法國隊如「吸新鮮空氣」

已出線的A3組一哥法國隊，將迎戰包尾的瑞典隊，中場保羅普巴賽前，回應過去兩場曼聯比賽被領隊蘇斯克查棄用道：「我處於職業賽生涯最困難時刻，返回法國隊才能呼吸新鮮空氣。這團隊是特殊而神奇的。」