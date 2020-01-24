何詩蓓再創亞洲紀錄 一個月四破100自歷史 闖總決賽衝世績

23歲的何詩蓓前日連奪1金1銀，昨日打頭陣出戰女子100米自由泳，即游出51.12秒大熱封后，不但拋離亞軍泳手0.31秒，更以0.02秒推前自己保持的亞洲紀錄，一個月內已是四度刷新此項亞洲紀錄。她休息半小時轉戰200米自由泳，雖然全程領先下以1分51.36秒輕鬆添金，但未能刷新自己保持的1分51.19秒亞洲紀錄。

準決賽攬3金2銀

她的此項亞洲紀錄僅慢世界紀錄0.76秒，賽會前天便在社交網撰文，寄望這名奧運代表有望創造歷史。不過，連日來應付魔鬼賽程的她，今站略現疲態下未再突破，只能將希望放在總決賽之上。何詩蓓今站壓軸再戰男女混合4x100米自由泳接力，她游畢最後一棒後助泳隊以3分15.56秒奪得銀牌，個人在今站包辦3金2銀。

英男將破蛙泳世界紀錄

賽事屬職業性質，各地頂尖泳手改為泳會參戰，何詩蓓披上Energy Standard（ENS）戰衣，自上月中出戰初賽多個分站，成為晉級準決賽的功臣之一，戰畢昨日賽事亦鎖定總決賽資格，周六再在匈牙利為泳隊爭取衛冕。這名港將在首輪準決賽最佳泳手（MVP）排名第3位，落後施約唐及英國隊男將比迪。後者昨日在男子100米蛙泳以55.49秒奪金兼破世績；荷蘭隊泳手多莎迪前天則在女子50米背泳，以25.60秒刷新世界紀錄。