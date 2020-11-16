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2020年11月16日星期一
咸美頓七奪F1總冠軍 克服雨戰登基 平「車神」舒密加紀錄
桑美首奪MotoGP世界冠軍 鈴木車隊20年來首人
拉莫斯兩12碼宴客 僅和瑞士1:1 西班牙歐國聯出線危
祖高美斯重傷 FIFA賠紅軍2000萬
朗尼替高古暫代打比郡主帥
NBA擬下月11至19日辦季前賽
體壇快訊：趙顯臻環島賽艇混合雙槳奪冠
電視精選
何詩蓓再創亞洲紀錄 一個月四破100自歷史 闖總決賽衝世績
破港青紀錄 黃君豫奪分齡賽鐵餅冠軍
鄧謝配衛冕港羽賽 16歲小將贏男單創歷史
東方遭南區逼和續居首 愉園炒晉峰
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【明報專訊】（請看附圖）
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