拉莫斯兩12碼宴客 僅和瑞士1:1 西班牙歐國聯出線危

葡軍飲恨 C朗六鬥法國食白果

韓國友賽反負墨西哥

A4組的西班牙隊半場落後1球，下半場接連博得12碼，惟之前連續25次12碼得手的拉莫斯，兩次主射都被瑞士隊門將恩尼森馬撲到。狂牛軍團只憑後備前鋒謝拉特摩蘭奴89分鐘扳平，作客以1：1逼和對手。主帥安歷基表示：「如果再有12碼，都會由拉莫斯主射。他是我們首選，只是射失兩球而換人會是個笑話。」「狂牛」失利造就德國隊搶上小組榜首，德軍前鋒迪姆華拿梅開二度，助球隊主場以3：1反勝4將染疫缺陣的烏克蘭隊，後日對西班牙隊不敗便可出線。

在A3組榜首戰，葡萄牙隊主場被法國隊中場尼高路簡迪一箭收死，落後對方3分，在同分先計算對賽下提前一輪出局。葡軍去年主場贏得首屆歐國聯，但今屆由C朗配搭祖奧菲歷斯及貝拿度施華攻堅的效果一般，近况大勇的迪亞高祖達先列後備，令主帥費蘭度山度士備受質疑。法國隊主將基利安麥巴比則據報可在下仗對瑞典隊時復出。

而爆疫的韓國隊昨於奧地利友賽4分鐘內連失3球，以2：3反負墨西哥隊，未能一報世界盃敗仇，隊長孫興慜承認疫情影響球隊信心。韓國隊賽前再有後衛金紋奐及前鋒羅相浩感染新冠病毒，累積6人中招。