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2020年11月15日星期日
下月執業禮 趙頌熙圓律師夢 神童長大未忘乒乓情 盼回饋體壇
曾欲當議員助體壇 今有意進修體育法
土炮抬頭 喜見舊戰友擔大旗
話當年：青奧輕敵敗陣 職場引以為鑑
吳安儀疫下首擊封后 港公開賽冀展訓練成果
江旻憓閉關練新招 下月本地賽小試牛刀
伍家朗病癒狀態低迷冀冬訓調整
國際賽再成病毒溫牀 沙拿確診無緣非洲盃 韓國隊爆疫外流兵自危
三獅歐國聯征比利時 卡尼迎里程碑前座駕被盜
法明奴一箭定江山 巴西世盃外挫委國續不敗
超霸鷹失分遭球迷圍堵球場
飛馬4森巴兵登場 兩將建功領軍挫流浪
何詩蓓ISL穿金戴銀領軍續居首
體壇快訊：史度爾土國站爆冷頭位起步
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【明報專訊】（請看附圖）
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