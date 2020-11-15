國際賽再成病毒溫牀 沙拿確診無緣非洲盃 韓國隊爆疫外流兵自危

沙拿應埃及足總征召回到國家隊，其間接受新冠病毒檢測呈陽性反應，但沒有病徵，正接受隔離。他除了無緣非洲國家盃外圍賽主場對多哥隊一戰，亦成為紅軍第6名曾受感染的球員，未來兩周賽事很大機會缺陣。有報道指他歸隊前，曾出席兄長的婚宴，或因此不幸出事。

孫興慜身處太極虎訓練營

韓國隊原定今晨於奧地利友賽墨西哥隊，但有4名球員確診，門將趙賢祐及翼鋒李東俊來自韓職球會，中場權昶勳及黃仁範則在歐洲落班，教練團亦有1人確診，顯示職球員互相感染的機會不低。韓國本土球員6日前離境，前天接受病毒檢測，《朝鮮體育報》分析估計球員是在其間受感染，源頭有機會是維也納的綜合運動場，因為「太極虎」操練時，田徑跑道續開放予當地運動員，球場員工沒有戴口罩。球隊昨已再做病毒檢測，賽前有結果，屆時便知孫興慜、李康仁、黃喜燦等主將有否中招。

烏克蘭征德國前4人確診

德國隊的今晨對手烏克蘭隊亦有球員受感染，包括韋斯咸的耶莫蘭高等4名中場。德媒《踢球者》指，這場歐洲國家聯賽A4組的命運，將取決於比賽城市萊比錫的衛生部門。烏軍上月亦有門將集體染疫，要將教練兼名宿蘇高夫斯基列入球員名單。

克羅地亞隊亦公布國際米蘭中場波索域感染新冠病毒，他們早前有後衛杜馬高維達踢完半場，才知檢測結果呈陽性，臨時被換出。國米行政總裁馬路達早前便聲言，各大球會應聯手杯葛國際賽。而宿敵AC米蘭昨亦證實，主帥皮奧利感染新冠病毒。