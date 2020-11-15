下月執業禮 趙頌熙圓律師夢 神童長大未忘乒乓情 盼回饋體壇

6年前，港大法律系2年級生趙頌熙面對夢想的抉擇，在律師夢對面的，不僅是摯愛的運動，亦是兩年後衝擊奧運的機會，掙扎心情至今依然感受至深：「大一時難以決定，嘗試兼顧訓練，結果讀書打波成績皆不理想，迫着放棄一方。」運動員常言，書遲點再讀，但此話在法律專業未必行得通，趙仔忖度讀書仍可征戰本地賽，幾經掙扎，決定退出精英運動員行列。捱過4年法律學士、1年法學專業證書、2年實習，只待下月5日的執業認許儀式，便可正式執業圓夢。

無悔放棄奧運夢 港隊經驗一生受用

「神童」落入凡間的職場，研案例、儲經驗，一切從低做起，趙頌熙卻沒感到落差。「神童是不用練，我是苦練出來的，靠努力和運氣。別人學其他事的時間，我全放在乒乓。不過，只投入一件事未必好。」童年犧牲多，趙仔連游水、踩單車也沒學過；選擇當律師，奧運夢隨之告吹，他卻不認為是犧牲：「只是取捨，有失才有得，小時候打波亦一樣；現在不追求運動成績，是時候翻開新一頁。」

曾和乒乓朝夕共處，小小白球教會他的，工作上同樣受用。他憶述多年在賽場輸多贏少，早已習慣失敗，亦不輕易受打擊：「工作碰壁會失望、不忿，但令我有動力做得更好，最重要向前看，別重蹈覆轍。」人生非競賽，不應是零和遊戲，嘗夠勝負的他因此專攻商業法，以協商為主，而非上庭打官司。

實習律師工作繁重，每天平均做足12小時，趙頌熙依舊抽空追看大小球賽，對乒壇瞭如指掌，談及李皓晴、林兆恒等舊戰友仍在打拼，對各人佳績如數家珍。他已走過偶爾技癢、盼再為港披甲的階段，但遇上煩惱不順時，仍靠打波釋放壓力、尋找靈感，在辦公室稍有空檔，也走到活動室和同事切磋一番，「從前乒乓是生活的全部，如今是伙伴和寄託」。十多年由熱情到相伴，趙仔對乒乓確實像極了愛情。

律政界續獻技 心繫後輩冀改革制度

除了參與本地聯賽，這名律政界新人今年初首戰粵港澳律師運動會，一舉成為單打及團體雙冠王，續為「港隊」爭光。他又以嘉賓身分出席乒乓活動，亦加入香港乒乓總會的青年委員會，出謀獻策回饋乒壇。這名曾停學全職訓練的過來人，目標之一是完善兼讀兼練的制度，讓後輩毋須過早放棄學業：「出色運動員固然要百分百投入，但完全放棄讀書未必是好事，有些基礎知識對運動有幫助。這年代不能只懂打波，亦要了解世界發生什麼事。」

文：黃頴恩

圖：楊柏賢