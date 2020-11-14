簽4森巴外援刺激球市 3人擁巴甲經驗

飛馬會長羅傑承稱，起初提出增設「超級外援」用意，是根據過往從巴甲招兵經驗，盼增加比賽刺激性：「當年在南華邀請雷文等巴甲兵加盟，雖然不是big name，但質素有保證，是不同級數。」他透露，過去有名氣較大的外援來港落班後，比賽時有空位不願傳給華人隊友，後來亦變得懶散不願迫搶，故今次若外援「不聽話」未能配合球隊踢法，合約訂明可在3個月後賠償提早解約：「想留低就要踢出在巴甲的水平，而非懶懶閒，要帶動本地球員進步，而非帶壞。」

冀帶動土炮進步

簽國腳級人馬觸礁再接再厲

羅傑承透露，新外援全由教練團挑選，但多個月前曾接洽在日職多季的30歲日本前國腳，以及在美職多年的25歲牙買加國腳，但談至最後階段準備簽約才告吹，現嘗試力斟一名在澳職的澳洲籍翼鋒：「未能成事在宣傳上是可惜，但教練團認為現有外援都是巴西兵，溝通更好可更快融入球隊。」

（港超「疫」流）