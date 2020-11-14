賞識郭嘉諾 讚有金判坤影子

簽約兩年 冀打造體力化球隊

郭嘉諾上月離港到昆明，完成亞洲足協專業教練牌照課程，本月初返港及等待成績，正居家隔離，料未能趕及在下周六首場聯賽領軍。他今次重返飛馬簽約2年，期望將球隊打造成一支「進取球隊」：「進取包括進攻及防守，我會要求球員主動搶得控球權，多走動搶攻搶守，因此體能要求大。羅生亦想建立一支體力化球隊，香港足球要再進一步，就要在這方面着手。」

菁英盃試陣 聯賽齊腳見真章

飛馬於菁英盃A組僅1勝1和2負，包括兩場大敗予理文，今午3時在香港仔運動場鬥標準流浪。不過，羅傑承稱早已視菁英盃為季前熱身賽，旨在試陣及提升球員狀態，待外援悉數歸隊，聯賽才見真章：「現在只是三成功力，輸0：10也不要緊，但要做到賽前訂下的戰術要求。季初先踢菁英盃的安排很好，可盡量給不同本地青年球員落場，從而知道那些球員值得更多上陣機會。」同組另一場，傑志下午5時半在青衣運動場對理文演榜首戰，勝方將率先晉身4強。

（港超「疫」流）