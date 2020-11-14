重返社區扎根 羅傑承再追夢 推動全民足球 雙管齊下振球市

天水圍飛馬今季繼2008至12年後再次回歸元朗區，當年飛馬不時安排球員參與區內活動，如校訪及賣旗籌款等（見表），球隊在新季延續「傳統」。飛馬會長羅傑承表示，疫情重創香港經濟，他作為班主亦看淡未來一年球市，但有危必有機，重新開放球迷入場觀賽就是好開始。他透露，今季飛馬重返元朗區其一原因，是希望實踐他在球圈十多年的最後心願，策劃「全民足球」計劃。

視全民足球計劃最後心願

獲不同界別支持冀年底推出

計劃類似社企在地區舉辦足球興趣班及比賽，對象由小至7歲、大至70歲的居民，鼓勵每周一至兩天工餘時間以足球為娛樂，低收入家庭可獲部分資助甚至費用全免，飛馬則提供配套支援。羅傑承補充，計劃會先在新界的元朗、屯門及北區等地推行，過去一年已跟不同界別人士會面，獲得鄉紳及區議會支持，目標最快今年底推出：「我參與本地足球十多年，最後心願就是實踐這個『全民足球』計劃，看看香港足球是否有得救。」

計劃亦鼓勵退役球員報考教練牌照課程，從而在興趣班兼職教授市民，間接增就業機會，並會協助不同業界舉辦小型盃賽。羅傑承強調，「全民足球」並非職業球員青訓，跟香港足總或賽馬會的青訓計劃沒有衝突，興趣班及比賽都只屬業餘性質：「運動很難賺錢，但可令人團結及有目標。足球仍然是全球最受歡迎的運動，藉此強身健體也可減輕醫療負擔。」他以自身生活習慣為例，透露過去3年每周至少有4天，就會早上6時起牀出門跑步一小時，近年身體甚少病痛，並計算每次跑步時間，制訂個人目標。

天水圍飛馬下周一在元朗舉行記者會，公布新球季班底，新管理層及新外援均會悉數亮相，今夏在飛馬掛靴的前港足名將陳肇麒亦會出席。

冀飛馬漸成爭標分子獲球迷支持

羅傑承在「疫」市加碼擴軍，期望飛馬今季起用一批有潛質的本地青年球員，配合4名經驗技術兼備的巴西籍新援，以快速活力及重體能的踢法，逐步成為爭標分子：「不是主要用球員名氣，而是以快速踢法爭取球迷支持。今季就算不成功，我期望下季或兩年後是成熟期，有陣中球員可成為香港頂尖球員，如20歲的孫銘謙今季會主要踢前場位置，以栽培成為香港隊正缺乏的華人前鋒。」

文：余瑋

圖：馮凱鍵

（港超「疫」流）