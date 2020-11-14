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2020年11月14日星期六
蘇格蘭事隔24年再闖歐國盃 附加賽淘汰塞爾維亞 羅拔臣:幾乎要哭出來
法葡歐國聯再會師 普巴或被貶後備
阿根廷世盃外失分 美斯食詐糊惹爭議
三獅主場割愛 客軍中場賽後確診
黃鎮廷響頭炮 世盃小組全勝晉16強
尼馬傷退巴西大軍 無緣征戰烏拉圭
體壇快訊：吳安儀港公開賽決戰張綺婷
電視精選
重返社區扎根 羅傑承再追夢 推動全民足球 雙管齊下振球市
賞識郭嘉諾 讚有金判坤影子
簽4森巴外援刺激球市 3人擁巴甲經驗
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【明報專訊】（請看附圖）
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蘇格蘭事隔24年再闖歐國盃 附加賽淘汰塞爾維亞 羅拔臣:幾乎要哭出來
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