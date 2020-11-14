蘇格蘭事隔24年再闖歐國盃 附加賽淘汰塞爾維亞 羅拔臣:幾乎要哭出來

擁有安德魯羅拔臣、曼聯中場麥湯米尼等共8名英超兵的蘇格蘭隊，於52分鐘藉基士堤建功領前，塞爾維亞隊完場前憑盧卡祖域扳平。加時後賽果不變，蘇軍在互射12碼5射全中，效力富咸的塞軍前鋒阿歷山大米祖域，最後一擊被蘇軍門將大衛馬素爾撲出，令蘇軍自1998年世界盃後，再次躋身國際大賽決賽周。

彭迪夫領北馬其頓首戰決賽周

賽後羅拔臣心情激動，坦言自己強忍喜悅的淚水：「我希望每個蘇格蘭人今晚都開派對，這麼多年，我們終於做到了。我不想去想，因為我幾乎要哭出來了。」淚流滿面的基士堤亦說：「我們知道可為蘇格蘭做點事。經歷了這麼多年，現在如釋重負。」主帥奇勒則說：「由於新冠病毒，令蘇格蘭陷入非常艱難的時刻。我們賽前談及須讓蘇格蘭人面露笑容。」

疫情令歐國盃押後一年至明年6月上演，蘇軍的D組對手是英格蘭隊、克羅地亞隊及捷克隊（見表）。英軍主帥修夫基已期待在溫布萊迎戰蘇軍：「蘇格蘭隊進步神速，過去兩三年湧現不少好手。我希望屆時球迷能入場觀戰。」

匈牙利出線 尼高勢「倒戈」法國

另外，斯洛伐克隊在法定時間雖被北愛爾蘭隊逼和1：1，但杜利斯的110分鐘入球，終助球隊贏2：1。北馬其頓隊則由37歲名將彭迪夫在56分鐘一箭定江山，以1：0勝格魯吉亞隊，首入國際大賽決賽周。匈牙利隊則在88和90分鐘連入兩球，主場以2：1反勝冰島隊。

值得一提的是，為匈牙利隊扳平1：1的守將盧斯尼高，曾在2006至11年間代表法國U16至U20等出賽，2011年更與基沙文及拿卡錫迪等出戰世青盃，後來輾轉赴匈牙利「搵食」兼入籍，並受惠於國際足協改例，得以代表匈牙利上陣，有望在決賽周「倒戈」同組的法國隊。