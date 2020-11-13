英超鐵漢柔情 場內拍檔變老友

了解相交‧迪布尼史達寧彼此欣賞終成知己

奇雲迪布尼及史達寧同於2015年夏天，分別由禾夫斯堡和利物浦轉會「藍月」曼城時，當時二人被英國傳媒稱為「車路士棄將」和「貪錢鬼」。

迪布尼坦言當時不認識史達寧，只從小報得知對方性格傲慢，及後經在訓練場及球場上的不斷合作，對這英格蘭籍翼鋒有親身體驗：「我們不時交談，我漸漸發覺，他不像報道中的那個人。」

迪布尼自認內向，與人相處很久才能打開心扉，場內外親密朋友不多。他相信與史達寧成為好友有點意外：「由於我倆的兒子差不多同一時間出生，所以他們時常一起玩耍，這正是我更能透徹了解史達寧的契機。他聰明而誠懇，是我在球壇遇上的其中一個最友善及謙卑的人。」

一見鍾情‧奧巴拿卡場內合作無間

奧巴美揚於2018年初加盟阿仙奴，較拿卡錫迪遲了半年。「奧巴」說：「首次見他的感覺已很好，那是一見鍾情！他就是那種我想跟他一起的人。」

「拿卡」亦歡迎奧巴來投：「我真的很高興，他是偉大射手。別人指他會取代我，但我視他為隊友多於是競爭者。我們已建立良好默契，可並肩作戰。」

奧巴又回憶道：「在一次北倫敦打吡中，拿卡在熱刺禁區被侵犯倒地獲判12碼後，他立即看着我說：『你主射。你必須專注，由你主射。』我即時感覺溫馨。這份友誼穩固極了。我們絕不介意由誰操刀。」

三心兩意‧馬達性情中人 今昔3魔兵變良朋

32歲的西班牙名將桑馬達在曼聯已踏入第7個球季，目睹隊友來去如走馬燈，惟都對他們留情，被問及誰是最好朋友？他不諱言同胞迪基亞：「明顯地，這人是迪基亞，一起效力曼聯前，我們已是朋友。」然而，他特別提及去年轉會巴黎聖日耳門的另一同胞中場安達靴里拉：「他是一個非常好的朋友，即使已離我很遙遠，仍是我的好友。」

桑馬達補充謂，不止場內，甚至更衣室，都會掛念靴里拉：「由於我們曾住同區，練習後都一起午膳、晚餐和看球賽。他目前在巴黎很快樂。你永遠會記掛曾與你合作的隊友。」是以馬達同時又惦記前「紅魔」隊友、今夏已轉投羅馬的守將基斯史摩寧，並稱讚對方「是個大好人」。