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2020年11月13日星期五
巴西英超鋒線誓吐烏氣 迎委軍缺尼馬 法明奴捷西斯李察利臣掛帥
雲迪碧克助荷蘭逼和西班牙 豪言紅魔時代將至
祖高美斯隨英軍練習左膝重創長唞 歸期未定
巴塞劃一減薪談判陷僵局
韋二少申離火箭 或投紐約人
蘇寧決賽挫衛冕恒大 首奪中超
體壇快訊：黑帝土國爭七冠紀錄
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英超鐵漢柔情 場內拍檔變老友
沙拿洛夫雲患難見真情
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【明報專訊】（請看附圖）
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