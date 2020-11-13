雲迪碧克助荷蘭逼和西班牙 豪言紅魔時代將至

「橙軍」昨在友賽強陣出擊，但曼城中堅尼敦阿基開賽6分鐘傷出，再遭客隊翼鋒簡拿利斯射破大門；雲迪碧克易邊後窩利建助，助荷蘭隊扳平。而85分鐘入替的「狂牛」隊長沙治奧拉莫斯，國際賽上陣達176次，追平門神保方的國家隊紀錄。

雲迪碧克今夏轉投曼聯後，仍未獲英超正選機會，昨建功後稱：「蘇斯克查（曼聯主帥）着我要有耐性，我的時代很快來到；機會來時，我已準備就緒。」惟荷蘭隊新帥法蘭迪保亞上任兩個月未開齋，4仗3和1負。他不滿賽程過密致令球員受傷，促國際足協毋須安排友賽。

半力法國爆冷吞芬蘭兩蛋

至於收起基利安麥巴比、基沙文等主力的法國隊，昨仗上半場3分鐘內連失2球，主場以0：2見負。而葡萄牙隊狂數到訪的安道爾隊7：0，射手基斯坦奴朗拿度（C朗）半場入替，取得第102個國家隊入球，續追趕伊朗隊名宿戴伊的109球紀錄。

格仔軍和波 隊長維達退場後證染疫

此外，「格仔軍」克羅地亞隊作客被土耳其隊逼和3：3，前者隊長杜馬高維達踢畢上半場後，被通知疑感染新冠病毒，即時離場，其後證實確診。維達將被隔離，但「格仔軍」其餘球員下周日將在歐洲國家聯賽A3組作客瑞典隊，土耳其隊則在B3組迎俄羅斯隊。