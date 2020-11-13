巴西英超鋒線誓吐烏氣 迎委軍缺尼馬 法明奴捷西斯李察利臣掛帥

巴西vs.委內瑞拉 明早08：30開賽

3人近况平平 捷西斯自信有力取勝

巴西隊上月點兵後，接連有卡斯米路及艾達米列達奧染疫，中場菲臘比古天奴、法賓奴泰華利斯及後衛洛迪高卡爾奧亦受傷，現時名單上有半隊的國際賽經驗不足10場。尼馬的內收肌傷患仍未癒，要下仗對烏拉圭隊時才復出。主帥鐵迪卻對戰術未有太多轉變，巴西傳媒指，對方在操練中，將原先古天奴及尼馬派牌的責任，落在艾華頓列比路及李察利臣身上。阿倫盧利奧亦直接取代卡斯米路的位置。

對於陣容不整，加比爾捷西斯表明不擔心：「有尼馬在陣時，我們贏的機會更高，但我們也試過他不在時贏波。」事實上，巴西去年美洲盃在尼馬缺陣下，仍能在主場封王，是「森巴兵」相隔12年再奪該項賽事冠軍。其中捷西斯當時擔任主力右翼鋒，料明仗對委內瑞拉隊時亦參與更多邊路進攻，在曼城擔任中鋒的他表示自己不介意要拉邊，因為最重要的都是入球。

捷西斯上月缺席國際賽，傷癒後只上陣過兩場，但狀態似乎要較另外兩拍檔佳。李察利臣今季英超僅入1球，更曾領紅而要停賽3場，法明奴在利物浦的位置亦受動搖，唯一慶幸是他們近期比賽不多，體能應不成問題。而防守上，鐵迪帶領的巴西隊有四成失球來自對方死球，是役自然要嚴防委軍中鋒荷西朗頓等高佬。

哥倫比亞迎烏拉圭 卡雲尼歸隊

另外，哥倫比亞隊明晨迎戰烏拉圭隊，但老將法卡奧上周因傷退隊，補選CF格蘭納達前鋒路爾斯蘇亞雷斯，意味他或與同名的另一西甲兵，烏軍名將「阿蘇」蘇亞雷斯同場獻技。客軍亦有另一射手卡雲尼今期歸隊。