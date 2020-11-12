英超傷兵潮 列強促增換人額 梳爾休戰1個月 蘇帥轟賽會連累球員

曼聯上輪英超作客愛華頓慘勝，左閘梳爾昨證實拉傷大腿後肌腱，最少休養4周，蘇斯克查難掩對賽會的不滿，抱怨梳爾及另一主力拉舒福特受傷全因賽程太密：「賽會令球員注定受苦，我們受夠了，絕對是一團糟，簡直是笑話。」早前感染新冠病毒的新兵阿歷士迪尼斯，獲巴西隊徵召，有助重拾比賽狀態，趕及填補梳爾的空缺，最快本月21日主場對西布朗演英超「地標戰」。

堤亞高施華:球員欠充分休息

歐洲五大聯賽唯獨英超換3人

曼城、利物浦等爭標分子皆傷兵滿營，後者防線失去華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特等主力，唯一好消息是堤亞高艾簡達拿或於國際賽期後復出。而目前排第4的修咸頓繼首席射手丹尼艾格斯膝傷後，中場禾特普斯亦已因傷退出三獅。車路士中堅堤亞高施華則透露近日頭痛劇烈，矛頭直指賽會：「不停爭頂又沒充分休息，我們不是機器。我們因疫情失去球員，再因頻繁作賽折將。」

國際足協自上季復賽起，容許每隊單場換人名額增至5個，今季讓賽會決定是否沿用。英超在多支中小型班反對下，決定維持往常的3個換人名額，成為歐洲五大聯賽的唯一例子。如今以哥迪奧拿和高普為首的反對聲音漸多，但賽會主席無動於衷：「在球會層面已投過兩次票，大家都傾向換3人。此事和賽程安排都引起一些衝突，我不認為在可見將來會有變動。」

英足總主席涉種族歧視請辭

此外，英足總主席克拉克前日在國會作供時失言，包括以「有色人種」稱呼非白人。他被議員質疑時表示收回言論，事後仍遭反種族歧視組織狠批，終在昨日請辭，並承認言論冒犯。

（英超消息）