殘陣阿根廷續靠美斯 戴巴拿阿古路缺陣 迎剋星巴拉圭堪憂

阿根廷vs.巴拉圭 明早08：00開賽

美斯在對上一場西甲僅上陣半場，並不用靠12碼便爭取到「士哥」，巴塞隆拿教練朗奴高文還是面對不信任對方的指控，被迫反駁：「即使美斯今夏與球會有分歧，但繼續展示出對勝利的渴求，想證明自己是世上最佳。在他家中，他向我解釋了很多。」

近3次交手錄2和1負

阿根廷電視台TyC Sports披露，美斯罕有後備，是因為他受足踝傷患影響，回到阿根廷隊的首日獨自訓練，但昨日已正式回歸，應可在明晨披甲。這對球隊可能相當重要，事關在上屆南美洲區世盃外，他們主場對巴拉圭隊缺少美斯下，因阿古路「宴客」而輸0：1，作客亦僅悶和0：0，連同去年美洲盃靠美斯的12碼扳平，近3次對賽都不勝。

足踝微傷無礙正選

「美斯朋友隊」其他成員亦沒那麼幸運，阿根廷足總早前稱，戴巴拿因泌尿生殖系統有毛病而沒入選，馬天尼斯的腿筋傷亦未癒，甚至比美斯更遲加入大軍操練。史卡朗尼會屬意起用之前兩次落選大軍的迪馬利亞，還是國家隊稀客艾拿利奧、高美斯或祖亞昆哥利亞，會視乎美斯的定位是偽9號，還是留在右路組織攻勢。

可能史帥也未拿定主意，畢竟左後衛達利亞費高及中場里安度柏利迪斯同樣帶傷上陣，人手配置已足夠他費煞思量。另一邊廂的巴拉圭隊主力左閘利華路斯因傷退隊，也會是其考慮因素之一。

文：陸奇