猶太裔小矮人 攀高峰闖年終賽 憶曾祖父逃納粹集中營 抗身高家境劣勢不言苦

舒華斯文肯定懊惱過，自己是否得罪了命運之神。父母原本經營成衣及珠寶公司，每年舉家到烏拉圭別墅避寒度假，直至舒華斯文出生後不久，阿根廷政府收緊進口政策，富裕生活付諸一炬，網球路起步更是艱難。兒時出外比賽只能住破舊酒店，更要和媽媽「孖鋪」，少不更事的他曾向爸爸抱怨，為何酒店房沒電視。最窮困時，他要在比賽空檔，陪伴媽媽在現場賣手鏈籌經費。

童年家道中落

偕母賽場邊擺賣籌經費

舒華斯文的身高常被拿來做文章，回想13歲時，從醫生口中得知這生都不可能高過1.7米，令他相當絕望，幸嚴母阻止他放棄網球。家人是他的精神支柱，先祖經歷令這名猶太後裔相信「命運在我手」。他今年初撰文分享，原籍波蘭的曾祖父親歷納粹大屠殺，被送往集中營期間，因火車脫卡得以逃脫，再攜妻兒乘船偷渡至阿根廷落地生根。舒華斯文自言深受啟發：「想起此事，我便驚覺改變命運只需一瞬。相比開往集中營的火車，能住狹小的酒店已是多麼幸運。」

1.7米「矮」絕排名前50球手

即使「矮」絕男子網壇前50名球手，欠缺強勁發球，但他擁有出色接發球能力，得分率僅次兩大天王拿度和佐高域，加上靈活打法突破身高限制。走過默默無聞的青年階段，直到去年起穩佔排名前20，到今年法國公開賽淘汰兩屆亞軍堤安姆，首闖大滿貫4強，再壓線奪得年終賽最後一席，躋身頂級高手對決之戰。這名世界第9的猛將已成猶太社區的明星，如今回到阿根廷，常在街上獲同胞打氣，令他高興不已。

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