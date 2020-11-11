普巴淪後備 再傳欲脫魔 為法國隊友賽芬蘭 迪甘斯：他在曼聯不快樂

法國vs.芬蘭 明晨04：10開賽

普巴早前在英超一次犯錯，被阿仙奴博得12碼，成為輸波罪人，最近在歐聯分組賽及聯賽，兩仗只以後備身分上陣。迪甘斯說：「我很了解保羅。無論是比賽時間或位置上，他目前在曼聯都不快樂。他未在最佳狀態，接連受傷及染疫造成打擊，需找回比賽節奏。」27歲的普巴今季只曾在9月尾聯賽盃淘汰白禮頓入1球，在英超和歐聯未開齋，只在聯賽有兩次助攻。

英媒：皇馬6.15億求購普巴

瑞典友賽丹麥 旅英國腳缺陣

曼聯名宿菲臘尼維利則為普巴抱不平：「我認為普巴不能在曼聯任正選，對他是絕對的不尊重。他不應被安排在中場較後位置，應上前爭取入球，為曼聯爭勝；我仍然認為他是當今其中一個最佳中場。」英媒《442》報道，曼聯已同意以6000萬鎊（約6.15億港元），讓尚有兩年合約的普巴轉會皇家馬德里，這宗交易或在冬季轉會窗成事。

此外，瑞典足總稱，由於英政府禁止任何人從丹麥入境，曼聯中堅域陀連迪路夫等5名在英國落班的瑞典國腳，將會缺席明晨作客丹麥隊的友賽，但他們稍後可由英國前往斯德哥爾摩，備戰主場對克羅地亞隊，以及作客法國隊的歐洲國家聯賽。無緣碰丹麥隊的球員還包括愛華頓門將羅賓奧臣、紐卡素後衛艾美卡夫等。

比利連佐治高基重返西班牙隊

同日西班牙隊作客友賽荷蘭隊方面，阿仙奴右路球員比利連4年以來首被重召，取代日前受傷的西維爾球員捷西斯拿華斯，而馬德里體育會中場佐治高基亦逾兩年來重返國家隊。至於在周四友賽客軍美國隊的威爾斯隊，熱刺球星加里夫巴利雖日前在英超挫西布朗觸傷右足踝，但料仍會披甲。