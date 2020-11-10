皇馬慘負華倫 施丹認責 單場失3記12碼 落後榜首皇蘇4分

皇家馬德里此役有防守中場卡斯米路和翼鋒夏薩特，因感染新冠病毒無緣出征。賓施馬於23分鐘開紀錄，但串演右閘的隊友盧卡斯華斯基斯及中堅沙治奧拉莫斯，分別在34和62分鐘禁區內犯手球，左閘馬些路亦在53分鐘犯天條，共被判3個12碼，華倫西亞中場卡路士蘇拿雖在首記12碼一度射失，但後上補射入網的隊友尤路斯穆沙，違例太早入禁區要重射，最終3記12碼悉數射入，加上皇馬守將華拉尼於43分鐘擺烏龍，終以1：4反負，自2018年10月尾在西甲以1：5敗走巴塞隆拿後，首次一仗四度失守。

賓施馬因傷退下火線 傷勢未明

賽後施丹表示：「一切事情都發生在球隊身上，我們所做的都出錯，這是難以解釋的。我否認華倫西亞在戰術上比己隊好。我們可為後防的脆弱找1000個藉口，但這是不可以的，每個在這支球隊的人都是皇馬球員。我是那個需要找出解決辦法的人。」另外，賓施馬昨仗在76分鐘疑因肌肉受傷退下火線，這名法國籍前鋒今季各項賽事已為皇馬入7球，當中包括在西甲4次建功。

格蘭納達告負 一隊人數不足涉違規

同日有大衛施華踢足全場的皇家蘇斯達，雖在末段少踢一人，但仍憑34歲後衛蒙利爾及中場奧耶沙巴爾，分別於22和27分鐘取得入球，主場兩蛋贈CF格蘭納達，賽後9戰得20分，分別領前次席維拉利爾及第3位馬德里體育會2及3分，而後者暫少踢兩場。然而賽後名列第5的格蘭納達，據報賽前因只有7名一隊球員可候命而要求取消比賽，卻遭西甲賽會否決，及至比賽結束時，該隊只有4名一隊球員在場內，比合法人數少1人，故或被「秋後算帳」。