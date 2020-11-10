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2020年11月10日星期二
迪布尼宴客 藍紅言和 阿諾特傷退 兩帥批賽程過密不利球員
廠兵吞維拉3蛋 馬天尼斯首倒戈保不失
何詩蓓ISL添1金1銀 今戰壓軸分站再衝亞洲紀錄
相隔8月再戰 杜凱琹世盃16強止步
麥維迪夫巴黎賽首封王 年終排名第4
洛格歷衛冕環西賽 車隊冠軍今揭曉
羽生結弦大學畢業 論文研究自身花滑跳躍動作
體壇快訊：麥克艾倫首奪冠中冠錦標
電視精選
皇馬慘負華倫 施丹認責 單場失3記12碼 落後榜首皇蘇4分
伊巴謙助AC逼和 保不敗續居首
足壇快遞：港甲公布新季賽程
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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