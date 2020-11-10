迪布尼宴客 藍紅言和 阿諾特傷退 兩帥批賽程過密不利球員

利物浦前鋒穆罕默德沙拿於13分鐘射入12碼，但曼城鋒將「主耶穌」加比爾捷西斯早在31分鐘扳平。利物浦後衛祖高美斯其後禁區內手球，被罰12碼，迪布尼操刀射斜，成曼城未能勝出的關鍵。兩隊下半場放慢節奏，攻勢減弱，終握手言和各得1分。利物浦本周將榜首位置，讓予前晚1：0擊退西布朗的李斯特城，少踢1場的曼城則以12分續排第10。

李城壓紅軍登頂 曼城續排第10

利物浦昨仗下半場有阿歷山大阿諾特拉傷小腿離場，賽後確認退出英格蘭隊，無緣3場國際賽。紅軍領隊高普稱，由於賽事頻密，故此應增加換人名額，可透過輪換，避免球員受傷，又批評英超主席馬斯達斯在此事呆板：「如果其他14隊不同意這建議，至少在另外6隊互相對戰時，也應該容許換5人。」

高普建議Big6對戰換5人

曼城主帥哥迪奧拿也說：「我們沒有保護球員，所以受傷問題已到災難的程度。我不清楚賽會怎樣理解這件事，也不認為這件事會改變和有共識，大家都只重視自己的利益。」傷癒不久的主耶穌附和「波士」道：「這對我是一種挑戰，必須保持狀態，不能受傷，因為這是一個危險的球季。」

另外，高普同意曼聯領隊蘇斯克查所言，出戰歐洲賽的球隊，「不可能周三晚出賽後，周六回師聯賽踢中午波」，又指出球隊亦受密集賽程拖累，「如果要比賽高水平，應給我們多數小時休息」。事實是蘇帥為球員抱不平，指他們「並非機械人，而是人類」。